Коронавирусом в ВСУ болеет 33 человека

По состоянию на утро 8 мая в Вооруженных Силах Украины на Covid-19 болеет 33 человека.

За последние сутки зарегистрировали 4 случая коронавируса. Трое служащих находятся в медицинских учреждениях, один лечится дома, под наблюдением врачей.

Такие данные опубликовали на странице ВСУ в Facebook.

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— На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 47 человек.

Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая, — говорится в сообщении.