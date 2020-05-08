Коронавирусом в ВСУ болеет 33 человека

По состоянию на утро 8 мая в Вооруженных Силах Украины на Covid-19 болеет 33 человека.
За последние сутки зарегистрировали 4 случая коронавируса. Трое служащих находятся в медицинских учреждениях, один лечится дома, под наблюдением врачей.
Такие данные опубликовали на странице ВСУ в Facebook.
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— На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 47 человек.
Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая, — говорится в сообщении.
Руководство ВСУ призвал соблюдать правила карантина, ограничить общение с посторонними людьми и оставаться дома.
Напомним, по состоянию на утро 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев коронавируса. По данным Минздрава, в течение последних суток заболело 504 человека.