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Факты / Украина

На Закарпатье вспышка коронавируса в школе-интернате

В Перечинской ОТГ Закарпатской область выявлено 26 больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

По его словам, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

— В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирус человек, 5 человек из села Заричево и 21 — из города Перечин.

Такой резкий вспышка заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей, — отметил Погориляк.

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Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

Напомним, по состоянию на 9.00 8 мая в Украине обнаружили 14 195 случаев коронавируса, из которых 504 — за прошедшие сутки. В общем 361 человек умер, а 2706 пациентов выздоровели.

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