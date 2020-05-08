В Перечинской ОТГ Закарпатской область выявлено 26 больных коронавирусом.
Об этом сообщил глава ОТГ Иван Погориляк в Facebook.
По его словам, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.
— В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирус человек, 5 человек из села Заричево и 21 — из города Перечин.
Такой резкий вспышка заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей, — отметил Погориляк.
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Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.
Напомним, по состоянию на 9.00 8 мая в Украине обнаружили 14 195 случаев коронавируса, из которых 504 — за прошедшие сутки. В общем 361 человек умер, а 2706 пациентов выздоровели.