В Перечинской ОТГ Закарпатской область выявлено 26 больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

По его словам, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

— В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирус человек, 5 человек из села Заричево и 21 — из города Перечин.

Такой резкий вспышка заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей, — отметил Погориляк.