Профнастил и секционные заборы от Будсервис

Выбор строительных материалов не для всех покупателей является легкой задачей. Так, некоторым потребителям легче обратиться за помощью к специалистам, чем самостоятельно разбираться во всех нюансах выбора и использования профнастила.

На рынке уже много десятилетий особым успехом пользуется профнастил. Это достаточно простой металлический материал, который изготовлен из стали и покрыт несколькими защитными слоями. Также он приобретает один из насыщенных оттенков по классификации RAL и определенную форму профиля.

Учитывая наличие нескольких разновидностей этого материала, выбор может усложниться еще больше. Чтобы выбрать правильно металлопрофиль для вашего строительства, необходимо обратится к специалистам или послушать их советы:

подобрать продукцию в соответствии с будущей сферой его использования: если это будет крыша, то выбирать следует кровельный вид, если вы планируете построить забор, то тогда вам нужно искать стеновой металлопрофиль;

определиться с маркой изделия, ведь даже в рамках одного вида представлено сразу несколько марок, и они между собой отличаются некоторыми характеристиками;

выбрать продукцию одного из тех заводов, которые представлены на рынке и имеют хорошую репутацию.

На какие характеристики стоит обратить особое внимание

Будсервис предлагает детальное описание всех марок профилированных листов на нашем сайте. Благодаря этому вам будет легче сделать выбор, но не забудьте уделить внимание выбору следующих характеристик, самых важных, на наш взгляд, для качественной и длительной службы конструкции:

толщина изделия — для профнастила разных видов и марок выдвигаются разные требования именно к этому параметру. Это связано с тем, что в разных сферах использования будут разные влияния и нагрузки на материал;

наличие защиты от влияния осадков — чтобы профилированные листы из металла были должным образом защищены от ржавчины и коррозии, они должны иметь хороший цинковый слой, чем больше цинка, тем меньше шансов, что ваш материал поржавеет;

декоративный слой — не только технические, но и декоративные параметры имеют значение, ведь хочется, чтобы крыша или забор выглядели привлекательно и современно, даже если они обустроены с помощью такого простого и бюджетного материала.

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Это, пожалуй, три главных параметра, которые должны привлечь ваше внимание при выборе. Также Будсервис рекомендует выбирать надежных производителей и продукцию с гарантией.

Маркировка листов профнастила

Очень удобно, что профлисты могут иметь специальную маркировку. Она наносится на внутреннюю сторону листов и содержит в себе самую важную информацию касательно:

происхождения металла;

его толщины;

содержания цинка.

На рынке встречается продукция не только с маркировкой, но и без. Не всегда ее отсутствие – это знак некачественного товара. Иногда производители просто экономят на процессе изготовления, но технические характеристики изделия при этом очень достойные.

Если вам нужна помощь в выборе или консультация, Будсервис всегда поможет купить качественный материал для строительства. В продаже есть сетка для забора.

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