Противостояние в Мариуполе 2014 года: воспоминания очевидцев

6 лет назад 9 мая российские спецслужбы спланировали террористический акт под прикрытием Дня победы. Подразделения Вооруженных сил Украины и добровольческие батальоны отбили атаку. Эта победа была одной из первых в войне, развязанной Россией. Мы встретились лишь с некоторыми из очевидцев тех событий.

Мариуполь. Май 2014. Город уже почти месяц находится под контролем боевиков так называемой ДНР. В столице Приазовья начались погромы и мародерство. Было захвачено здание городского совета. Банки, АЗС, магазины спешно закрывались. Витрины и окна офисов забивались фанерой, чтобы спасти то, что осталось.

Еще 16 апреля бандиты “ДНР” штурмовали воинскую часть 3057. Им удалось завладеть около сотней единиц оружия. Это был “русский мир” во всей своей красе.

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Милиция была деморализована. Некоторые стражи порядка перешли на сторону сепаратистов или открыто их поддерживали. Но в рядах правоохранителей были и патриотически настроенные, готовые отстаивать украинский Мариуполь, несмотря на то, что в городе уже вовсю орудовали российские спецслужбы, которые манипулировали общественным сознанием и делали фейковые информационные вбросы. О том, что в День победы возможны серьезные провокации, тогдашняя милиция знала.

Волонтер, режиссер Ирина Прудкова сейчас снимает фильмы и пишет книгу о российской агрессии. Но тогда работала журналисткой на одном из местных телеканалов. Большинство ее коллег были с пророссийскими взглядами. К тому же в Мариуполе работали съемочные группы практически всех центральных российских каналов. Ирина рассказывает, что понимала, как важно доносить правду и объективную информацию как можно большему количеству людей. За день до Дня победы ей позвонил начальник мариупольского ГАИ Виктор Саенко.

— Он сказал, что на 9 мая нам нужна будет помощь журналистов-патриотов. Завтра мы ожидаем провокации со стороны “ДНР”. Жди звонка, чтобы в любой момент ты могла с оператором выехать на съемку. Утром был еще один звонок. Меня попросили никуда не уезжать, а мониторить ситуацию, которая происходит в городе, — вспоминает Ирина.

9 мая недавно назначенный начальник мариупольского городского управления милиции Валерий Андрущук проводил совещание с несколькими командирами — силовиками. В это время боевики из банды бывшего милиционера Недавнего по прозвищу Мангуст начали штурм здания милиции. Ирина из дома, сидя у компьютера, мониторила все трансляции.

Она первой увидела, что здания милиции захватывают, и это далеко не мирные граждане.

— У одного из них мелькнул от автомата, по-моему, магазин или что-то из оружия. Я тут же написала, чтобы делали стоп-кадры, потому что “мирные” граждане захватывают ГУВД с оружием.

Все, что видела во время стримов, Ирина комментировала в соцсетях. Параллельно сообщала о том, что происходит в Мариуполе, международным информагентствам.

Между тем, события развивались стремительно. В здании террористы группы Мангуста попытались проникнуть в комнату для хранения оружия и заняли первые два этажа. Завязалась перестрелка с силовиками, которые забаррикадировались на третьем этаже. Они успели вызвать подкрепление. Операция по освобождению здания проводилась батальонами Днепр и Азов, в город вошла военная техника 72-й бригады.

В это же время на улицах Мариуполя уже вовсю работали провокаторы, которые распространяли информацию, что “украинские фашисты” расстреливают правоохранителей, которые отказались разгонять сепаратистские митинги. До сих пор не понятно, почему в здании начался пожар. Некоторые очевидцы говорят, что слышали взрыв.

Для 22-летнего пожарного Алексея Беруты в тот день смена началась, как обычно. Хотя спасатель признается, понимали, что в городе обстановка напряженная и может произойти все, что угодно. Алексей рассказывает:

— Уже через несколько часов после смены дежурных караулов мы увидели густой черный дым. Стало понятно, что день будет непростым.

Заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Донецкой области Владислав Гусинский вспоминает:

— Вызов поступил на пульт дежурного в 12.55. Мы уже знали, что идет захват управления и в здании начался пожар. Когда выезжали, личному составу было сказано: Коллеги, кто хочет — едет, кто не хочет — не едет. Мы знали, что там будет опасно. Поэтому дали возможность каждому сделать выбор. Не отказался никто. На пожаре были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Когда мы приехали, здание уже пылало. Там собралась огромная толпа. Сначала нас вообще не пропускали. Мы не могли проехать. Когда это удалось, было видно, что строение уже не спасти. Нашей задачей было спасти забаррикадированных правоохранителей с третьего этажа и не дать огню перекинуться на жилой, примыкавший к управлению, дом. Ликвидировали пожар в буквальном смысле под свист пуль и автоматные очереди.

В захвате здания управления милиции участвовали до 60 боевиков. Снайперы и автоматчики террористов окружили его. Во время боя погибли шесть правоохранителей.

Среди них и начальник отдела ГАИ Мариуполя, подполковник Виктор Саенко. Он был убит автоматной очередью. Один выстрел пришелся в сердце и оказался смертельным.

Мама Виктора Саенко Валентина Николаевна говорит, что сын предчувствовал гибель. Говорил, что за ним следят. Он постоянно получал угрозы от пророссийских боевиков. О том, что сына не стало, она узнала одной из последних. Ей позвонили соседи из села и сообщили о трагедии. 80-летняя женщина рассказывает, что смерть сына сильно подорвала его здоровье.

— За 6 лет не было ни одного дня, чтобы я не плакала, не вспоминала его. У меня все в порядке. Мне есть, что поесть. Но нет моего ребенка. И это не дает мне нормально жить, — говорит Валентина Николаевна.

Бывшее здание управления милиции восстанавливать не будут. Здесь сгорели все несущие конструкции. Фактически от него остался только каркас. В 2015 году, в первую годовщину захвата, здесь установили мемориальную доску в память о правоохранителях, которые не предали присягу и не перешли на сторону врага.

Из всей банды Мангуста на скамье подсудимых оказались только четверо. В конце декабря прошлого года суд сменил им меру пресечения и отпустил из-под стражи под личные обязательства. Все четверо по собственному желанию были включены в список обмена на украинцев, которые находились в плену на оккупированной территории и в России.

9 мая 2014 года для Мариуполя стал знаковым и одновременно трагическим днем. Подразделения ВСУ и добровольческих батальонов отстояли украинский город. Хотя признали, что действия были несогласованными в первую очередь потому, что командиры находились в захваченном доме. Не удалось избежать потерь.

В тот период российско-украинское противостояние только начиналось. И переросло в полномасштабную войну с захватом территорий и введением войск. Для Мариуполя весь ужас только начинался. Затем будут обстрелы поселков Сартана, Талаковка, микрорайона Восточный. В 2014-15 годах будут десятки погибших мирных жителей как в городе, так и близлежащих населенных пунктах.

Сегодня Мариуполь — успешный промышленный центр. Однако линия фронта проходит всего в десяти километрах от города. И очень часто мы получаем оттуда печальные новости об убитых и раненых. По-прежнему отчетливо слышны разрывы тяжелых снарядов. А, значит, российская угроза вполне реальна до сих пор.

Татьяна Уралова