Рада примет закон о банках 13 мая – Корниенко

В среду, 13 мая, Верховная Рада на внеочередном заседании примет законопроект О совершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко в эфире украинского телеканала.

По его словам, поддержать банковский законопроект готовы около 250 народных избранников (при необходимых 226 голосах “за”. – Ред.).

— За банковский закон хватает голосов в зале, — сказал Корниенко.

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При этом нардеп прогнозирует, что противники принятия проекта закона “попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта”, однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры при рассмотрении во втором чтении проекта закона о банках.