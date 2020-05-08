Шуфрич внес законопроект об отмене запрета на георгиевскую ленту

Народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Нестор Шуфрич предложил парламенту отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.

Соответствующий законопроект № 3457 Шуфрич уже зарегистрировал в Верховной Раде. Текст проекта закона на сайте парламента не опубликован.

Сейчас в Украине за использование георгиевской (гвардейской) ленты, которая запрещена в 2017 году, правонарушителю грозит 5 100 грн штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов.

Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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День памяти и примирения начали отмечать в Украине с 2015 года. День победы во Второй мировой войне отмечается 9 мая.

Как сообщалось, полиция Киева усилит охрану правопорядка 9 мая. Правоохранители будут проводить разъяснительную работу с гражданами на счет соблюдения карантина и запрета использования символики тоталитарных режимов.