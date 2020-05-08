Тарифы на медуслуги пересчитают до 2021 года — Радуцкий

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года.

Такой прогноз высказал глава парламентского комитета здоровье нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий.

— Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 система должна полноценно заработать.

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Михаил Радуцкий также добавил, что в течение 10 дней пересмотрят тарифы на пакеты по Covid-19, экстренной медицинской помощи, инфаркту и инсульту.

К слову, ранее Минздрав анонсировал, что хочет пересмотреть медицинскую реформу в Украине. Чего ожидать от изменений — ранее писали Факты ICTV.