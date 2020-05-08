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Факты / Украина / Общество

Цунами ненависти: генсек ООН о росте в мире ксенофобии из-за Covid-19

Из-за коронавируса в мире возросло количество случаев ксенофобии. В распространении болезни обвиняют мигрантов и беженцев.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

После обвинений им отказывают в медицинской помощи.

— На улицах и в интернете ростет настроения против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с Covid-19, — заявил Гутерриш.

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По его словам, в мире отмечается ”цунами” ненависти и ксенофобии.

— Журналистов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека выбирают мишенями только за то, что они делают свою работу, — сказал он.

Как писали Факты ICTV, по данным Фонда ООН по народонаселению, полгода карантина приведут к незапланированной беременности в 7 млн ​​женщин в мире.

Карантин также способствует росту уровня домашнего насилия.

Источник: aawsat.com

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