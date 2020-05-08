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Факты / Lifestyle / Здоровье

В сети призывают сделать домашний экспресс-тест на коронавирус

В Украине появилась возможность сделать экспресс-тест на Cоvid-19 в домашних условиях. Об этом говорится в мотивационном видео, обнародованном в YouTube.

— Мир охватила пандемия коронавируса. Количество больных и умерших растет. Это уже происходит в твоем городе. Сейчас можно подхватить вирус от семьи или друзей, ведь они могут даже и не знать о своей болезни. Сделай тест, сохрани жизнь себе и родным, — говорится в видео.

В целом важно: чем больше протестируется людей, тем понятнее будет ситуация с коронавирусом.

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Авторы видео призвали людей проверить себя — может, вы уже переболели, может, вы прямо сейчас заражаете близких и коллег, возможно, вы на ранней стадии заболевания, и можно снизить последствия, может, у вас бессимптомное протекание, а вы на самом деле суперноситель.

Сделайте тест и узнайте правду. Уберегите себя, своих близких и коллег. Предприятия могут протестировать своих сотрудников, дети — проверить своих пожилых родителей.

При первых симптомах любого заболевания можно сразу сделать экспресс-тест и определить ОРВИ/грипп или  коронавирус на начальной стадии.

К слову, Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.

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