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Факты / Украина

Как будут работать банки на майские праздники – график

График работы банков на майские праздники будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министром Украины 1 и 9 мая – выходные дни.

1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные.

Читайте: Выходные на майские праздники – сколько будут отдыхать украинцы

9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.

График работы банков на майские праздники 2020: 

  • 1 мая (пятница) — выходной;
  • 11 мая (понедельник) — выходной.

График работы банков на майские праздники

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине в 2020 году будут отмечаться множество праздников, а некоторые из них будут даже выходными. Какие именно дни будут выходными — смотрите в календаре государственных праздников на 2020 год.

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