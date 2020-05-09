Столичные власти обещают, что уже на следующей неделе в городе установят 14 контейнеров для сбора использованных масок и перчаток.
Об этом сообщил председатель экологической комиссии Киевсовета Константин Яловой.
Он также опубликовал адреса, по которым установят эти контейнеры:
В магазинах сети Billa:
- ул. Гришко, 3;
- пр-т Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул.Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский пр-т, 56;
- ул. Голосеевская, 13-а;
- Площадь Независимости, ТЦ Глобус;
- ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash&Carry:
- пр-т. Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- пр-т. С. Бандеры, 26-в;
- ул. С. Лифаря, 2-а.
После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию.
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