Карантин в Украине: что происходит 9 мая (КАРТА)

По состоянию на 9 мая 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 14 710 человек, умерли 376 людей, выздоровели 2 909 украинцев. За сутки зафиксировали 515 новых случаев.

Больше всего украинцев болеет в Черновицкой (2 179 человек), Ивано-Франковской (1 095 человек) и Тернопольской (977 человек) областях.

В Киеве обнаружили 1 771 случай заражения Covid-19. Выздоровели 134 человека, умерли — 34.

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За сутки в столице еще 50 человек заболели коронавирусом, что больше, чем за предыдущие сутки.

Три летальных случая от коронавируса зафиксировали на Буковине. Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Неутешительные новости и в Кировоградской области. В регионе от вируса умер 63-летний врач детской областной больницы. Мужчина долгое время был на искусственной вентиляции легких. Подозревают, что он мог заразиться коронавирусом от своего брата, врача Центра экстренной медицинской помощи, который умер еще 17 апреля.

А в Харьковской области за минувшие сутки Covid-19 лабораторно подтвержден у 52 человек, в том числе в 6 медиков и в 5-месячного ребенка. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Алексей Кучер.

Из-за ​​такой статистики карантин в Украине продлили до 22 мая, хотя некоторые послабления начнут действовать уже с 12 мая.

Но такое количество зараженных не помешало украинцам собраться 9 мая возле мемориалов.

Так, в Одессе люди пришли на Аллею Славы, многие из них были без масок и, несмотря на замечания правоохранителей, собирались группами.

В целом в Украине 9 мая полиция составила пять административных протоколов за нарушение правил карантина — четыре в Киеве и один в Херсонской области.

Статистику распространения коронавируса в областях Украины смотрите на Фактах ICTV.