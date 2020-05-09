Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 9 мая в Киеве подтвердили еще 50 случаев Covid-19.

Общее количество заболевших возросло до 1 771. Выздоровели 134 киевлянина, а умерли 34 инфицированных пациентов.

Заболевших за последние сутки:

21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет;

26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет;

1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 376 больных, за сутки +14;

— 376 больных, за сутки +14; Шевченковский район — 131 больной, за сутки +1;

— 131 больной, за сутки +1; Соломенский район — 167 больных, за сутки +2;

— 167 больных, за сутки +2; Днепровский район — 159 больных, за сутки +4;

— 159 больных, за сутки +4; Святошинский район — 105 больных, за сутки +2;

— 105 больных, за сутки +2; Деснянский район — 172 больных, за сутки +11;

— 172 больных, за сутки +11; Подольский район — 83 больных, за сутки +4;

— 83 больных, за сутки +4; Голосеевский район — 155 больных, за сутки +1;

— 155 больных, за сутки +1; Оболонский район — 126 больных, за сутки +6;

— 126 больных, за сутки +6; Дарницкий район — 298 больных, за сутки +5.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных.

Несмотря на ослабление коронавирусного карантина, ограничения на наземный общественный транспорт сохранятся в Киеве минимум до 22 мая.

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С 11 мая в столице заработают рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 9.00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.