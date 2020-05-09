По состоянию на 9 мая 2020 года в Украине зафиксировано 14 710 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Из них 376 летальный, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
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На данные момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 522 случая;
- Волынская область — 445 случаев;
- Днепропетровская область — 681 случай;
- Донецкая область — 99 случаев;
- Житомирская область — 485 случаев;
- Закарпатская область — 678 случаев;
- Запорожская область — 320 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
- Кировоградская область — 411 случаев;
- г. Киев — 1771 случай;
- Киевская область — 959 случаев;
- Львовская область — 699 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 204 случая;
- Одесская область — 619 случаев;
- Полтавская область — 240 случаев;
- Ровенская область — 877 случаев;
- Сумская область — 152 случая;
- Тернопольская область — 977 случаев;
- Харьковская область — 528 случаев;
- Херсонская область — 156 случаев;
- Хмельницкая область — 165 случаев;
- Черновицкая область — 2179 случаев;
- Черкасская область — 333 случая;
- Черниговская область — 73 случая.
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.