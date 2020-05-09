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Факты / Украина / Общество

В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи

В Кировоградской области от коронавируса умер врач детской областной больницы. Подозревают, что он мог заразиться от своего брата, также медработника, который умер от вируса 17 апреля.

63-летний мужчина из Кропивницкого находился на госпитализации.

— Долгое время он был на искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении Кировоградской ОГА.

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Брат умершего работал врачом Центра экстренной медицинской помощи. Специалисты также не смогли спасти его жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области коронавирус подтвердили в пятимесячного ребенка. Сейчас младенец находится в больнице с мамой.

Источник: Кировоградская ОГА

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