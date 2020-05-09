В Кировоградской области от коронавируса умер врач детской областной больницы. Подозревают, что он мог заразиться от своего брата, также медработника, который умер от вируса 17 апреля.
63-летний мужчина из Кропивницкого находился на госпитализации.
— Долгое время он был на искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении Кировоградской ОГА.
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Брат умершего работал врачом Центра экстренной медицинской помощи. Специалисты также не смогли спасти его жизнь.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области коронавирус подтвердили в пятимесячного ребенка. Сейчас младенец находится в больнице с мамой.
Источник: Кировоградская ОГА