Памятная дата была установлена Верховной Радой Украины лишь 9 апреля 2015 года законом Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации.

Теперь 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ведь, как известно, термин Великая Отечественная Война использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

В то же время при почтении памяти павших в годы Второй мировой войны не используется советская символика.

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Вместо этого теперь официальным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака — общепринятый в мире символ памятных дней Второй мировой войны.

В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Лозунгом обоих памятных дней является 1939-1945. Помним. Побеждаем.

В Украине в 2020 году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине в 2020 году будут отмечаться множество праздников, а некоторые из них будут даже выходными. Какие именно дни будут выходными — смотрите в календаре государственных праздников на 2020 год.