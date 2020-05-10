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Май, 10 в 9:20
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.
На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но
с 11 мая будут смягчения.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Учебный год во всех школах завершится дистанционно.
В 2019-2020 учебном году
школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.
По состоянию на 10 мая
в Украине коронавирус обнаружили у 15 232 человек.
За сутки зафиксировали 522 новых случая.
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11:07
-
10 мая
За последние сутки в 22 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус.
Всего в области лабораторно подтвердили 703 случая Covid-19.
Положительный результат ПЦР-тестов в:
16 жителей Днепра;
3 жителей — Пятихатского района;
1 житель — Кривой Рог,
1 житель — Марганце;
1 житель — Софийском районе.
Всего в области провели более 9 тыс. Лабораторных исследований.
10:29
-
10 мая
По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 41 человек, двое из которых зарегистрированы за минувшие сутки, сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.
— По состоянию на 7.00 10 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 54 человека и 2 летальных случая. За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19, – сказано в сообщении/
09:58
-
10 мая
По состоянию на 9.00 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.
22:52
-
09 мая
В Черновицкой области 89 человек заболели Covid-19. Среди них 29 случаев — в Черновцах.
Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2 268 случаев заболевания коронавирусом.
Еще 18 человек победили болезнь.
21:42
-
09 мая
По состоянию на вечер 9 мая в Ровенской области зафиксировано
27 новых случаев заболевания Covid-19. Возраст больных от 1 до 80 лет.
Всего в Ровенской области 945 случаев заболевания коронавирусом. Из них — 209 медработников, 77 — детей.
Госпитализировано — 219 больных (3 — детей, 16 — медиков), на самоизоляции находятся 542. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 19 человек, выписаны 165 больных.
20:22
-
09 мая
В Киеве с 10 мая будут работать 19 рынков (СПИСОК)
В Киеве 19 рынков получили разрешение на работу с 10 мая. По информации Госпродпотребслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Поэтому разрешение на работу получили:
Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.
Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.
ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.
Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2
КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
МПП Забота, ул. Туполева, 13.
Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.
Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.
19:46
-
09 мая
В Херсонской области из-за вспышки коронавируса
на карантин закрыли села Андреевка (Скадовский район), а также Гладковка (Голопристанский район).
Ограничительные меры в этих районах продлятся три дня — до 6.00 12 мая.
18:25
-
09 мая
В Кировоградской области от коронавируса умерли братья-врачи
В Кировоградской области от коронавируса умер врач детской областной больницы. Подозревают, что он мог заразиться от своего брата, также медработника, который умер от вируса 17 апреля.
Брат умершего работал врачом Центра экстренной медицинской помощи. Специалисты также не смогли спасти его жизнь.
17:16
-
09 мая
В Вооруженных силах Украины Covid-19 болеет 40 человек, за минувшие сутки подтверждено восемь новых случаев.
В общем выздоровели 53 человека, двое умерли. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 314 человек.
Об этом сообщают в
Командовании медицинских сил ВСУ.
17:09
-
09 мая
В КГГА утвердили
требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.
Среди них в частности следующие:
расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;
за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
заказы должны делаться и выдаваться дистанционно — через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;
место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом — и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;
должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);
меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.
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