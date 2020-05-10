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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По состоянию на 10 мая 2020 года в Украине зафиксировано 15 232 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 544 случая;
  • Волынская область — 470 случаев;
  • Днепропетровская область — 704 случая;
  • Донецкая область — 99 случаев;
  • Житомирская область — 517 случаев;
  • Закарпатская область — 695 случаев;
  • Запорожская область — 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1116 случаев;
  • Кировоградская область — 411 случаев;
  • г. Киев — 1804 случая;
  • Киевская область — 972 случая;
  • Львовская область — 753 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 221 случай;
  • Одесская область — 636 случаев;
  • Полтавская область — 246 случаев;
  • Ровенская область — 926 случаев;
  • Сумская область — 154 случая;
  • Тернопольская область — 999 случаев;
  • Харьковская область — 572 случая;
  • Херсонская область — 159 случаев;
  • Хмельницкая область — 175 случаев;
  • Черновицкая область — 2268 случаев;
  • Черкасская область — 333 случая;
  • Черниговская область — 73 случая.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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