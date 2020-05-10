По состоянию на 10 мая 2020 года в Украине зафиксировано 15 232 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 544 случая;

Волынская область — 470 случаев;

Днепропетровская область — 704 случая;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 517 случаев;

Закарпатская область — 695 случаев;

Запорожская область — 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 1116 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

г. Киев — 1804 случая;

Киевская область — 972 случая;

Львовская область — 753 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 221 случай;

Одесская область — 636 случаев;

Полтавская область — 246 случаев;

Ровенская область — 926 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 999 случаев;

Харьковская область — 572 случая;

Херсонская область — 159 случаев;

Хмельницкая область — 175 случаев;

Черновицкая область — 2268 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.