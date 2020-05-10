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Факты / Украина / Общество

За сутки Covid-19 подтвердили в 34 киевлян — Кличко

В Киеве 9 мая лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще в 34 человека.

Умерло за прошедшие сутки трое больных, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице 1 805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 37 случаев — летальные.

— В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, — говорит Кличко.

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Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.

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