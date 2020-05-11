Карантин в Украине: что происходит 11 мая (КАРТА)

По состоянию на 11 мая 2020 года коронавирус подтвердили у 15 648 украинцев, умерли 408 человек, выздоровели 3 288.

За сутки зафиксировали 416 новых случаев.

Больше всего случаев в Черновицкой области (2 324), Ивано-Франковской области (1 126) и Тернопольской области (1 018).

В Киеве зафиксировано 1 871 случаев Covid-19.

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С сегодняшнего дня в Украине заработали первые меры по ослаблению карантина.

На Львовщине смягчения карантина заработает только с 15 мая — это связано с увеличением количества больных и летальных случаев от коронавируса в области. Сейчас во Львове разрешили работу трех музеев под открытым небом: Территория террора, Шевченковский гай и Лычаковское кладбище.

В Киеве за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. По состоянию на 11 мая 2020 года в столице обнаружили 1 871 больного Covid-19.

Начиная с 12 мая, в Киеве увеличат количество отдельных рейсов наземного общественного транспорта, в частности из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В Вооруженных силах Украины не подтвердили ни одного нового случая коронавируса.

Напомним, рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.