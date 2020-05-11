По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.

Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.

За последние сутки умерли 17 и выздоровели 228 человек.

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 553 случая;

Волынская область — 482 случая;

Днепропетровская область — 731 случай;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 523 случая;

Закарпатская область — 730 случаев;

Запорожская область — 329 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 126 случаев;

Кировоградская область — 420 случаев;

Киев — 1 871 случай;

Киевская область — 1 000 случаев;

Львовская область — 798 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 223 случая;

Одесская область — 646 случаев;

Полтавская область — 247 случаев;

Ровенская область — 978 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 1018 случаев;

Харьковская область — 595 случаев;

Херсонская область — 161 случай;

Хмельницкая область — 178 случаев;

Черновицкая область — 2 324 случая;

Черкасская область — 342 случая;

Черниговская область — 77 случаев.

Напомним, карантин в Украине продлится до 22 мая, но с 11 мая действуют некоторые послабления.