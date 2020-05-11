По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.
Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.
За последние сутки умерли 17 и выздоровели 228 человек.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 553 случая;
- Волынская область — 482 случая;
- Днепропетровская область — 731 случай;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 523 случая;
- Закарпатская область — 730 случаев;
- Запорожская область — 329 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 126 случаев;
- Кировоградская область — 420 случаев;
- Киев — 1 871 случай;
- Киевская область — 1 000 случаев;
- Львовская область — 798 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 223 случая;
- Одесская область — 646 случаев;
- Полтавская область — 247 случаев;
- Ровенская область — 978 случаев;
- Сумская область — 154 случая;
- Тернопольская область — 1018 случаев;
- Харьковская область — 595 случаев;
- Херсонская область — 161 случай;
- Хмельницкая область — 178 случаев;
- Черновицкая область — 2 324 случая;
- Черкасская область — 342 случая;
- Черниговская область — 77 случаев.
Напомним, карантин в Украине продлится до 22 мая, но с 11 мая действуют некоторые послабления.