PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирусом в Украине за сутки заболели 416 человек, в целом – 15 648

По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.

Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.

За последние сутки умерли 17 и выздоровели 228 человек.

Читайте: Коронавирус не преодолены: в Минздраве увидели, что украинцы “расслабились”

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 553 случая;
  • Волынская область — 482 случая;
  • Днепропетровская область — 731 случай;
  • Донецкая область — 100 случаев;
  • Житомирская область — 523 случая;
  • Закарпатская область — 730 случаев;
  • Запорожская область — 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 126 случаев;
  • Кировоградская область — 420 случаев;
  • Киев — 1 871 случай;
  • Киевская область — 1 000 случаев;
  • Львовская область — 798 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 223 случая;
  • Одесская область — 646 случаев;
  • Полтавская область — 247 случаев;
  • Ровенская область — 978 случаев;
  • Сумская область — 154 случая;
  • Тернопольская область — 1018 случаев;
  • Харьковская область — 595 случаев;
  • Херсонская область — 161 случай;
  • Хмельницкая область — 178 случаев;
  • Черновицкая область — 2 324 случая;
  • Черкасская область — 342 случая;
  • Черниговская область — 77 случаев.

Напомним, карантин в Украине продлится до 22 мая, но с 11 мая действуют некоторые послабления.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка