Ослабление карантина в Киеве: с 12 мая увеличат количество рейсов транспорта

Из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
По его словам, речь идет о дополнительных рейсах по трем маршрутам:
- автобус №20 — с жилого массива Корчеватое до станции метро Площадь Льва Толстого;
- автобус №33Т — с ДВРЗ до станции метро Черниговская;
- троллейбус №37-А — с станции метро Лесная до улицы Николая Закревского. Поликлиника.
Он уточнил, что проезд возможен при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.
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Сейчас в Киеве в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию.
Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.