Ослабление карантина в Киеве: с 12 мая увеличат количество рейсов транспорта

Из-за ослабления карантинных мероприятий в Киеве с 12 мая будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По его словам, речь идет о дополнительных рейсах по трем маршрутам:

автобус №20 — с жилого массива Корчеватое до станции метро Площадь Льва Толстого;

автобус №33Т — с ДВРЗ до станции метро Черниговская;

троллейбус №37-А — с станции метро Лесная до улицы Николая Закревского. Поликлиника.

Он уточнил, что проезд возможен при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

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Сейчас в Киеве в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию.

Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.