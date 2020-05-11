Задержек не будет: медики получат надбавки за больных Covid-19 через НСЗУ

Апрельские выплаты медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, в дальнейшем будут проходить через Национальную службу здоровья Украины, поэтому задержек больше не будет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещание под председательством президента Владимира Зеленского.

По его словам, деньги на доплаты были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением правительства, а документом Минсоцполитики от 2003 года.

— Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам, — объяснил глава правительства, добавив, что надбавки теперь будут выплачиваться через НСЗУ.

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Президент в свою очередь отметил, что медики должны обязательно получить эти деньги.

— Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старым правилам в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто это заслужил. Как можно скорее, — добавил Зеленский.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что надбавки врачам за работу с инфицированными коронавирусом пока в полном объеме выплатили только в Полтавской области.