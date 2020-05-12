Красный Крест Украины вместе с Coca-Cola помогает медучреждениям бороться с Covid-19

Covid-19 вызвал огромное беспокойство во всем мире, и Украина не является исключением. Отсутствие необходимых ресурсов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников в учреждениях здравоохранения является насущной проблемой во многих регионах Украины. По этой причине неправительственные организации, волонтеры и гуманитарные организации помогают больницам и медицинским работникам в борьбе с коронавирусом.

Поскольку количество инфицированных Covid-19 увеличивается, волонтеры и работники Красного Креста Украины при поддержке партнеров делают все возможное, чтобы помочь уязвимым категориям населения, врачам и медицинскому персоналу по всей стране.

В это сложное время для системы здравоохранения Украины ОККУ работает при поддержке гранта фонда Coca-Cola. Этот грант является благотворительной программой компании для оперативного решения проблем, связанных с пандемией Covid-19 в стране.

— Мы очень обеспокоены вспышкой коронавируса по всему миру. Через фонд Coca-Cola мы поддерживаем Общество Красного Креста Украины и их усилия по обеспечению поставки медицинского оборудования в Украину. Будучи давним партнером Красного Креста, мы гордимся тем, что поддерживаем титанические усилия по организации оказания помощи уязвимым слоям населения, — отмечает Хелен Смит Прайс, президент фонда Coca-Cola.

Для борьбы с Covid-19 шесть ключевых больниц по всей Украине будут обеспечены жизненно важным оборудованием: это три аппарата для искусственной вентиляции легких, 12 мониторов состояния пациента, пять анализаторов электролитов и газов крови, анализатор крови/pH/электролитов/метаболитов и биохимический автоматический анализатор метаболического профиля IVD, стационарный.

— Важно поддержать наши больницы, которые находятся на передовой борьбы с Covid-19, дополнительным жизненно необходимым оборудованием. Наша основная цель — сохранить жизнь людей, и мы очень ценим тот факт, что делаем это вместе с нашим стратегическим партнером, — отмечает Максим Доценко, заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

Coca-Cola Бевериджиз Украина, многолетний партнер ОККУ, активизировал свои усилия для преодоления кризиса. Он продолжает производить и предоставлять необходимую продукцию уязвимым категориям населения в эти сложные времена. Вместе с ОККУ Coca-Cola уже передали более 40 тыс. бутылок воды и напитков для больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом, и они не собираются на этом останавливаться.

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Частный сектор и неправительственные организации работают вместе в направлении противодействия пандемии и предоставляют важную помощь для обеспечения здоровья и безопасности людей. Мы надеемся, что совместные усилия ОККУ и других международных организаций в борьбе с пандемией подарят людям надежду. Положительные изменения возможны только тогда, когда все работают вместе и движутся к одной цели — и в этом мы едины.

Одним из важных приоритетов Общества Красного Креста Украины уже более 100 лет является содействие государству в оказании всесторонней помощи и поддержки наиболее незащищенных слоев населения. На это направлены программы и многочисленные благотворительные проекты Общества.

В отличие от всех других благотворительных учреждений, Общество Красного Креста Украины имеет особый гуманитарный мандат, обладает гуманитарной инициативой как полномочный член Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и осуществляет свою деятельность на основании законов Украины Об Обществе Красного Креста Украины и О символике Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.