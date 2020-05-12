До начала второй волны Covid-19 украинцы должны массово вакцинироваться от гриппа — Ляшко

До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он объяснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней — гриппа и коронавируса.

— Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Чтобы исключить такие вспышки, осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа.

Читайте: Комаровский сказал, когда будет вторая волна Covid-19 в Украине и как подготовиться

Виктор Ляшко отметил, что нужно закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на украинском рынке и рынках других европейских стран.

По его словам, рассчитывают, что это будет в июле, августе или сентябре.

Напомним, ранее ученые прогнозировали, что пик пандемии Covid-19 будет в третьей декаде мая, а вторая волна вируса придет зимой.