Карантин в Украине: что проходит 12 мая (КАРТА)

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы в больницы 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек.

По состоянию на 12 мая 2020 года коронавирусом в Украине заболели 16 023 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (72), Ровенской области (50) и в Киеве (59).

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На брифинге Министерства здравоохранения заявили, что:

Минздрав поддерживает закон о массовом тестирование на коронавирус, принятый Верховной Радой 7 мая;

Люди, которые имеют симптомы Covid-19, медицинские работники и работники Нацполиции и Нацгвардии, контактировавших с больными коронавирусом, или больные пневмонией, должны обязательно пройти бесплатное ПЦР-тестирование;

Минздрав находится на постоянной связи с органами местного самоуправления по вопросам ослабление или усиление карантина.

В Киеве за сутки 59 человек заболели коронавирусом. В столице подтвердили 1 930 случаев Covid-19.

Также в Киеве вступило в силу ослабления карантина.

— Первый этап — это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас не будет, — отметил городской голова Виталий Кличко.

Показатели позволяют рассматривать этапы ослабление карантина. Об этом заявили в Офисе президента на селекторном совещании.

— Сейчас показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, Украина сейчас находится на пике распространения коронавируса, поэтому после 22 мая власти продолжит карантин.

— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во Львове с 12 мая ввели новые правила ослабление карантина.

В городе позволили работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Продавать одежду и обувь можно будет с 15 мая.

Напомним, ранее ученые прогнозировали, что пик пандемии Covid-19 будет в третьей декаде мая, а вторая волна вируса придет зимой.