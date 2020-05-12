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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По состоянию на 12 мая 2020 года в Украине зафиксировано 16 023 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 425 летальных, 3 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 580 случаев;
  • Волынская область — 496 случаев;
  • Днепропетровская область — 748 случаев;
  • Донецкая область — 100 случаев;
  • Житомирская область — 525 случаев;
  • Закарпатская область — 748 случаев;
  • Запорожская область — 331 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1133 случая;
  • Кировоградская область — 425 случаев;
  • г. Киев — 1930 случаев;
  • Киевская область — 1023 случая;
  • Львовская область — 825 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 225 случаев;
  • Одесская область — 653 случая;
  • Полтавская область — 248 случаев;
  • Ровенская область — 1028 случаев;
  • Сумская область — 157 случаев;
  • Тернопольская область — 1021 случай;
  • Харьковская область — 623 случая;
  • Херсонская область — 162 случая;
  • Хмельницкая область — 182 случая;
  • Черновицкая область — 2396 случаев;
  • Черкасская область — 343 случая;
  • Черниговская область — 79 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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