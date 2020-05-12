По состоянию на 12 мая 2020 года в Украине зафиксировано 16 023 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 425 летальных, 3 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

г. Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

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