На Харьковщине разблокировали село после смерти женщины от Covid-19

В Харьковской области в селе Высокополье с 13 мая снимаются ограничения на въезд и выезд, а также прекращается работа карантинного блокпоста.

Такое решение приняли исходя из улучшенной эпидемиологической ситуации в населенном пункте.

Ранее ограничительные меры ввели после того, как умерла 71-летняя местная жительница, у которой диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19.

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Также коронавирус подтвердился у священника церкви, в которой эта женщина продавала свечи.

К слову, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 случаев коронавируса. От болезни вылечилось 3373 человека, а умерло – 425.

К слову, в Кривом Роге главного врача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом Covid-19.

Источник: Наталья Осадчая