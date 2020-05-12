На тяжелобольных пациентах с Covid-19 будут тестировать Биовен

В Украине начинают тестировать очередное лекарственное средство, которым возможно лечить коронавирус.

Иммуноглобулин отечественного производителя будут колоть только пациентам в тяжелом состоянии. Эксперимент на людях проводят только в 5 больницах.

Лечение этим препаратом будет очень дорогое, но вопрос в том, насколько эффективным.

Александр из Новой Каховки попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Более двадцати дней с высокой температурой. Медики предложили попробовать украинский иммуноглобулин.

Биовен давно производит украинская фармкомпания. За курс лечения мужа женщине надо было заплатить 36 000 грн. И это — всего за две дозы.

— Для того, чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма — производитель обращается в государственный экспертный центр с пакетом документов, она определяет учреждения здравоохранения, где проводятся эти испытания, — говорит заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Клинические испытания препарата на пациентах больных коронавирусом будут проводить сразу 5 больницах, в различных городах страны — во Львове, Белой Церкви, Киеве и Одессе. Однако точной даты начала эксперимента пока не называют.

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Поставку Биовена для экспериментального лечения ждут в Одесской инфекционной больнице. Производитель предоставит дорогой препарат бесплатно. И его будут тестировать только на тяжелых пациентах — только с их согласия или одобрения родственников.

Биовен успешно применяют для больных с различными формами иммунодефицита — даже при ВИЧ. Антител именно к коронавирусу в нем нет.

Похожие тестирования проводили в Китае. Но иммуноглобулины там давали больным дополнительно, вместе с антибиотиками и противовирусными средствами. Поэтому говорить о каком-то уникальном действии, по мнению врачей, не стоит.

К слову, Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир для лечения больных коронавирусом с тяжелыми симптомами.