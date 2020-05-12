После ослабления ограничений, которые начались 12 мая 2020 года, Киев может вернуться к жесткому карантину.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Первый этап — это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас не будет, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам

По словам Кличко, город будет постепенно выходить из карантина.

Напомним, в Киеве за последние сутки 59 человек заболели коронавирусом. По состоянию на 12 мая 2020 в столице подтвердил 1 930 случаев Covid-19, 138 человек выздоровели, 38 — умерли. Среди новых случаев — 14 медиков.