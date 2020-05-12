Показатели позволяют рассматривать этапы ослабления карантина — Зеленский

В Украине уменьшается количество больных коронавирусом.

Об этом шла речь на селекторном совещании 12 мая под председательством Владимира Зеленского.

— Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, — заявил президент Украины.

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Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Напомним, на 12 мая 2020 года коронавирусом в Украине заболело 16 023 человека, умерло 425 человек.

Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 373 человека.