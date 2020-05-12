Движение электричек после карантина восстановят в два этапа — УЗ разработала план

При условии отмены или смягчения карантинных мер Укрзализныця готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

По его словам, уже предусмотрены две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

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— На первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов, а на втором — еще 571 поезд, — сказал Иван Юрик.

Для работников Укрзализныця уже закупает средства индивидуальной защиты.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця обеспечит своих сотрудников материальной помощью в случае заболевания Covid-19.