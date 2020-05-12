Праздновали 80-летие дедушки: на Хмельнитчине произошла вспышка Covid-19

В селе Лисановцы Старосинявского района празднование дня рождения унесло жизнь одного человека и 9 человек положило на больничные койки.

Киевлянин вместе с женой и тремя детьми приехал праздновать 80-й день рождения дедушки. За большим семейным столом собралось немало гостей.

Медики уверены, причина массового заболевания небезопасность и несоблюдение карантина. Коронавирусом заболели 9 человек. Среди них — жена и двое детей погибшего. Повезло только самому младшему — годовалому мальчику. Его тест оказался отрицательным.

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Сейчас в Лисановцах не работают магазины, фельдшерско-акушерский пункт и сельсовет. Все — на двухнедельном карантине, поэтому инфицированный киевлянин успел везде побывать.

Теперь в селе никто без лишней надобности не выходит из дома. Все со страхом ждут окончания самоизоляции и надеются, что новых случаев коронавируса не зафиксируют.

Тело умершего кремировали. Прах отдадут родственникам для перезахоронения, как только они выйдут из больницы.

К слову, в Кривом Роге главного врача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом Covid-19.