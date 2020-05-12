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В Дию добавили автогражданку к водительским правам и техпаспорту

В приложении Дия теперь доступна автогражданка — документ о страховании авто.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Теперь для водителей в Дии доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.

— Страховые документы будут отображаться только у владельцев авто, — объясняют в Дии.

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Для отображения документа нужно обновить приложение Дия в версии 1.7.2.

Напомним, подписание документов электронной подписью с 22 апреля доступно на портале государственных услуг Дия.

Выполнить процедуру можно в течение трех минут.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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