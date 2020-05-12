В Кривом Роге главврач выписал 15 пациентов с Covid-19 — его уволили

В Кривом Роге главного врача уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом Covid-19.

По информации директора департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы, потому что контактировали с больной женщиной.

— Во всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным Covid-19, — говорит Мурашко.

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Он добавил, что действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией.

— Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена, — отметил чиновник.

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