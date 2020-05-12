В Киеве 12 мая заработал первый этап ослабления карантина. В столице открылись непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы, однако общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме.
Что разрешили в Киеве с 12 мая
- Непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м);
- Парикмахерские и салоны красоты (не более 1 клиента на услугу одновременно);
- Парки и скверы;
- Временные сооружения (ларьки, запрещено употреблять пищу и напитки на месте);
- Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги);
- Адвокатские и нотариальные бюро, смогут работать аудиторы;
- Автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки (без работы читальных залов).
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Что остается запрещенным
- Школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;
- Театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное.
- Развлекательные центры и развлекательные зоны; развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.); спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;
- Учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.п.);
- Рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки; торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв. м;
- Детские площадки, спортплощадки, прибрежные зоны, массовые богослужения, экскурсионные мероприятия;
- Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам;
- Реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив;
- Максимально ограниченной остается: работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха; проведение капитальных ремонтов в объектах жилого фонда (в т.ч. нежилых помещений в жилых домах) проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в учреждениях здравоохранения.
Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении № 343.