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Факты / Украина / Общество

В Киеве растет количество тяжелобольных Covid-19 — Кличко

В Киеве увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. И эти инфицированные нуждаются в госпитализации в больницы столицы.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом, 56 пациентов — в тяжелом состоянии, семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — сообщил Виталий Кличко.

Читайте: Первый этап — это тест, Киев может вернуться к жесткому карантину — Кличко

По словам мэра, еще 99 человек находятся в больницах Киева с подозрением на коронавирус. При этом в медучреждениях города есть около 500 мест для больных Covid-19, а всего город отвел 1 700 мест для больных первой и второй волн.

Коронавирус в Киеве: в столице растет количество тяжелобольных Covid-19

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 12 мая 2020 в столице подтвердил 1 930 случаев Covid-19, 138 человек выздоровели, 38 — умерли. В Киеве за последние сутки 59 человек заболели коронавирусом, среди новых случаев — 14 медиков.

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