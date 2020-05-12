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Факты / Украина / Общество

В Винницкой области есть признаки второй волны Covid-19

В Винницкой области есть первые признаки старта второй волны заболевания коронавирусом.

Об этом заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский во время брифинга.

— В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев, а также за последние сутки мы имеем новых 27 случаев заболевания коронавирусом, — сообщил Владислав Скальский.

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12 мая в регионе подтвердили 580 случаев коронавируса. По мнению Владислава Скальского, в первый день ослабления карантинных мер жители региона не сдали тест на сознательность.

Напомним, ранее мы писали, что в районном центре Винницкой области зафиксировали 30 случаев коронавируса, почти все из них — медики.

Источник: Винницкая ОГА

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