Украинцы просят МИД вернуть их домой из ЮАР

Украинцы, которые находятся в Южно-Африканской Республике, обратились в МИД с просьбой помочь им вернуться домой.

Среди наших граждан, которые вынужденно остаются в ЮАР: женщина с хроническим заболеванием, которое требует рецептурных медикаментов; девушка на седьмом месяце беременности; женщина с годовалым ребенком; безработный парень; а также люди, от заработка которых зависит жизнь семей в Украине.

Читайте: Авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины

Украинцы просят предоставить им гарантии на скорое возвращение домой.

— Мы готовы находиться на самоизоляции по программе Дій вдома. Но сначала нам нужно оказаться в Украине. В соседних африканских странах тоже есть наши соотечественники. Почему нельзя, в конце концов, нас всех забрать? — говорится в тексте письма.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Министерство инфраструктуры обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира, с помощью которых украинцы смогут вернуться домой в условиях пандемии коронавируса.