Украинцев без симптомов Covid-19 бесплатно тестировать не будут

В Украине не будут бесплатно тестировать людей, у которых нет симптомов Covid-19.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если у человека нет симптомов коронавируса, и, кроме того, он не является контактным лицом с больным, а проведение теста — это исключительно желание, то у нас это не предусмотрено алгоритмом по бесплатному тестированию, — заявил Степанов.

Читайте: Как обнаружить коронавирус? Тест на знание симптомов болезни

Он добавил, что обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавируса, и люди, которые имели контакты с больными.

Также тестируются все больные пневмонией, независимо от течения этой болезни и независимо от симптоматики.

Ранее Факты ICTV писали, как провериться на Covid-19, не выходя из дома.