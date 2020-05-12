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Факты / Украина

В аэропорту Запорожья достроили новый терминал

В международном аэропорту Запорожья завершилось строительство нового терминала.

Об этом сообщил мэра Запорожья Владимир Буряк.

По его словам, строительство нового терминала завершено, осталось получить все соответствующие документы.

Пропускная способность нового терминала площадью более 12 тыс. м² составит 400 пассажиров в час с резервом для роста показателя.

— После открытия терминала мы запустим из центра города в аэропорт еще и маршрут с большими автобусами для удобства запорожцев и гостей города, — добавил Буряк.

К слову, ввод в эксплуатацию объекта планировали на конец марта 2020 года. Стоимость строительства превысила 1 млрд грн, из которых 400 млн город брал в кредит.

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