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Факты / Украина

В ОП рассказали, что у Зеленского осталось от персонажа Слуги народа

Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет сделать лучше гражданам и стране.

Об этом заявил заместитель главы офиса президента Юрий Костюк.

По его словам, многие люди напрасно примитивизируют историю сериала.

— Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет, — сказал он.

Костюк отметил, страна-рай – это финал сериала, а до этого у персонажа постоянно что-то не получалось.

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— Система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация, — сказал он.

Костюк добавил, что Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа своего персонажа, что может оставаться человеком и действительно искренне стараться сделать лучше для Украины и ее граждан.

Напомним, Зеленский сыграл роль школьного учителя Василия Голобородько в сериалу Слуга народа, который потом стал президентом Украины. Он посвятил свою работу искоренению коррупции и других негативных явлений в стране.

Источник: Интерфакс-Украина

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