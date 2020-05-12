PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов (КАРТА)

Во вторник, 12 мая, в Киеве по состоянию на 10.30 образовались 7-бальные пробки на дорогах.

Центр Киева замер возле станций метро Театральная, Университет, Контрактовая площадь, Майдан Независимости и Почтовая площадь.

Машины тянутся также у метро Льва Толстого, Олимпийская и Лыбидская.

Затруднено движение на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Также сложно проехать по Набережно-Крещатицкой улице и по улицам Сечевых стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейная, Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, и Набережно-Рыбальская.

Значительные пробки также наблюдаются у станций метро Берестейская, Нивки, Святошино и Житомирская.

Читайте: Как ухаживать за авто во время карантина – 5 правил

На левом берегу сложно проехать возле станций метро Дарница, Левобережная и Черниговская.

В направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Патона и Южный мост, Дарницкий мост и мост Метро.

  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
  • Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов КАРТА
Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов (КАРТА) / 3 фотографии

Как известно, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка