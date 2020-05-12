Во вторник, 12 мая, в Киеве по состоянию на 10.30 образовались 7-бальные пробки на дорогах.

Центр Киева замер возле станций метро Театральная, Университет, Контрактовая площадь, Майдан Независимости и Почтовая площадь.

Машины тянутся также у метро Льва Толстого, Олимпийская и Лыбидская.

Затруднено движение на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Также сложно проехать по Набережно-Крещатицкой улице и по улицам Сечевых стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейная, Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, и Набережно-Рыбальская.

Значительные пробки также наблюдаются у станций метро Берестейская, Нивки, Святошино и Житомирская.

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На левом берегу сложно проехать возле станций метро Дарница, Левобережная и Черниговская.

В направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Патона и Южный мост, Дарницкий мост и мост Метро.











Пробки в Киеве 12 мая достигли 7 баллов (КАРТА) / 3 фотографии

Как известно, после ослабления карантина в Киеве с 12 мая было увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта.