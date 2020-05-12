ВНО 2020 пройдет с 25 июня по 17 июля.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов.

— Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля, — сказала она.

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Мандзий добавила, что Министерство образования работает над алгоритмом действий того, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

По ее словам, алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.

Напомним, внешнее независимое оценивание в 2020 году ранее планировалось на период с 21 мая по 15 июня, но из-за карантина ВНО перенесли.

К слову, 4 мая стало известно, что участники ВНО 2020 смогут изменить место составления тестирования. Главным условием является проживание в другой области или на расстоянии более 150 км от образовательного учреждения, где будет проходить ВНО.