Кабинет министров Украины разрешил находится на летних площадках ресторанов и кафе до четырех человек, не считая детей до 14-ти лет.

Кроме того, разрешено обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.

Об изменениях в постановление правительства о смягчении карантина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Кабмин разрешил передвигаться по улицам группами до восьми человек.

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4 человека в кафе и 8 на улице: Кабмин утвердил ослабление карантина / 2 фотографии

Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.

В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.

Фото: Алексей Гончаренко