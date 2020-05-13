4 человека в кафе и 8 на улице: Кабмин утвердил ослабление карантина

Кабинет министров Украины разрешил находится на летних площадках ресторанов и кафе до четырех человек, не считая детей до 14-ти лет.
Кроме того, разрешено обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.
Об изменениях в постановление правительства о смягчении карантина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также Кабмин разрешил передвигаться по улицам группами до восьми человек.
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Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.
В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.
Фото: Алексей Гончаренко