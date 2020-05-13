Адаптивный карантин – пять этапов снятия ограничений в Украине

Что такое адаптивный карантин?
Адаптивный карантин – это ряд ограничений, которые будут применяться в связи со вспышками коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.
Адаптивный карантин – правительственный план, который начнет действовать с 11 мая (День “К”).
Однако, эта дата неточная, потому что для ослабления карантина должны соблюдаться строгие условия.
Как в Украине ослабят карантин?
Украинское правительство представило план выхода из карантина из пяти этапов, который стартует с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.
Первый этап снятия карантина в Украине
Условие: увеличение больных Covid-19 не больше 5% в течение 10 дней.
Какие ограничения снимут: откроют парки, зоны отдыха, прибережные и лесопарковые зоны. Сможет работать часть индустрии красоты, разрешат тренировки в командных видах спорта, торговлю непродовольственными товарами, продажу кофе на вынос, а также откроются автомойки и веломагазины.
Нотариусы и адвокаты смогут принимать клиентов.
Второй этап снятия карантина в Украине
Условие: процент новых больных уменьшается, выздоровевших — увеличивается.
Какие ограничения снимут: выпускные классы будут учиться и готовится к ВНО. Также откроют кинотеатры под открытым небом, возобновят работу спортзалы и гостиницы. Кроме того, разрешат проведение спортивных соревнований без зрителей, где участвуют не больше 50 человек.
Третий этап снятия карантина в Украине
Условие: количество выздоровевших в 2 раза больше, чем заболевших в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц — меньше 10%.
Какие ограничения снимут: откроют для посещения детские площадки и спортплощадки; возобновится междугородний транспорт (внутри областей), спецперевозки в метро; некоторые образовательные учреждения; откроют ТРЦ (без развлекательных зон), кинотеатры, театры, кафе, бары, рестораны.
Четвертый этап снятия карантина в Украине
Условие: менее пяти случаев коронавируса на каждую область на протяжении 10 дней.
Какие ограничения снимут: запустят весь общественный транспорт, в частности метро, откроются учреждения образования и культуры; восстановят оказание плановой и стоматологической медицинской помощи; откроют спортзалы и фитнес-центры, полностью откроют ТРЦ.
Пятый этап снятия карантина в Украине
Условие: прекращение внутренней передачи вируса.
Какие ограничения снимут: будут сняты все ограничения, кроме тех, которые ввелись местными властями в отдельных регионах.
Что будет после карантина
Стоит отметить, что ослабление карантина не является основанием для отказа от превентивных мер от коронавируса. Ведь угроза распространения до сих пор достаточно высока, по меньшей мере вакцины от Covid-19 не существует.
Из-за угрозы распространения вируса, людям придется еще долгое время жить по новым стандартам, соблюдая ряд правил: дистанцию, постоянную дезинфекцию и индивидуальную защиту.