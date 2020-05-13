Почему динамика заболевания Covid-19 пошла на спад — объяснение Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, почему в Украине за последние двое суток уменьшилось количество новых больных, а в будни статистика растет.

По его словам, на это влияет две составляющие.

— Обычно во время праздников украинцы меньше обращаются к врачам и ждут до рабочих будней.

Степанов также отметил необходимость обращения к врачу сразу, когда обнаружили первые симптомы.

— Вторая составляющая: увеличение количества тестирований. В то же время, мы еще ни разу не превышали 600 человек в сутки.

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Более трех недель Украина находится в коридоре от 400 до 600 новых больных в сутки.

Напомним, по состоянию на 9.00 в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавируса, из которых 402 — за прошедшие сутки.