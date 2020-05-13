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Где в Киеве сдать маски и перчатки на утилизацию — адреса

Столичные власти обещают, что уже на следующей неделе в городе установят 14 контейнеров для сбора использованных масок и перчаток.

Об этом сообщил председатель экологической комиссии Киевсовета Константин Яловой.

Он также опубликовал адреса, по которым установят эти контейнеры:

В магазинах сети Billa:

  • ул. Гришко, 3;
  • пр-т Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул.Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский пр-т, 56;
  • ул. Голосеевская, 13-а;
  • Площадь Независимости, ТЦ Глобус;
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash&Carry:

  • пр-т. Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • пр-т. С. Бандеры, 26-в;
  • ул. С. Лифаря, 2-а.

После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию.

Где в Киеве сдать маски и перчатки на утилизацию - список пунктов

Ранее мы рассказывали, как правильно носить медицинскую маску и чем ее заменить.

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