Где в Киеве сдать маски и перчатки на утилизацию - список пунктов

Столичные власти обещают, что уже на следующей неделе в городе установят 14 контейнеров для сбора использованных масок и перчаток.

Об этом сообщил председатель экологической комиссии Киевсовета Константин Яловой.

Он также опубликовал адреса, по которым установят эти контейнеры:

В магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

пр-т Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул.Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56;

ул. Голосеевская, 13-а;

Площадь Независимости, ТЦ Глобус;

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash&Carry:

пр-т. Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

пр-т. С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию.

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