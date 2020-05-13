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Факты / Украина / Общество

Кабмин запретил ездить в Беларусь по внутренним паспортам — назвали дату

Кабинет министров с 1 сентября запретил пересекать границу с Беларусью по паспорту гражданина Украины.

Соответствующее постановление было принято на заседании 13 мая.

Согласно договору от 2009 года украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины.

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Правительство поручило Министерству иностранных дел проинформировать белорусов о прекращении с 1 сентября действия соответствующего пункта Соглашения.

— Внутренний паспорт Украины в форме книжечки имеет низкий уровень защиты, поэтому увеличилось количество подделок документа. Кроме того, отсутствие в паспорте Украинская информации на английском языке делает невозможным считывание данных для проверки по базам Интерпола, — говорится в пояснительной записке.

При этом выехать из Беларуси на территорию Украины можно будет с обычным паспортом.

Как писали Факты ICTV, президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам, потерявшим работу из-за коронавируса, искать любую работу.

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