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Факты / Украина / Политика

Кабмин уволил Фирсова и назначил нового главу Госэкоинспекции

Егор Фирсов больше не исполняет обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и добавил, что не знает о причинах своего увольнения.

— Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится, — написал Егор Фирсов.

Экс-чиновник пообещал в ближайшее время опубликовать подробный итоговый отчет о работе команды ведомства, которое он возглавлял.

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Новым председателем Госэкоинспекции был назначен Андрей Малеваный, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На сайте Кабмина постановлений об изменениях в Госэкоинспекции пока нет.

Напомним, Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года. В ночь на 12 марта 2020 года неизвестные подожгли автомобиль Фирсова.

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